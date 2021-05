Três municípios paraenses estão em situação de emergência por causa de cheias

Oriximiná: famílias aguardam envio de suprimentos e Defesa Civil está atuando contra inundações (Foto:Defesa Civil do Pará)

Oriximiná, no Baixo Amazonas, Trairão, na região Tapajós, e Baião, no Tocantins, estão em alerta. Defesa Civil prevê entrega de cestas em Trairão onde 1,1 mil estão desalojados

Os municípios de Oriximiná, no Baixo Amazonas; Trairão, na região Tapajós; e Baião, na região do Tocantins, tiveram situação de emergência decretada pelo governo do Estado em função das cheias nas regiões. Os decretos foram homologados, assinados pelo governador Helder Barbalho, e publicados na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (07).

São 16 mil afetados em Baião

A Coordenação Estadual da Defesa Civil diz que articula com os municípios medidas para reduzir os danos às famílias atingidas e garantir proteção e segurança às populações. O Coronel BM Reginaldo Pinheiro dos Santos, coordenador estadual adjunto da Defesa Civil do Pará, informou este domingo (9) que apenas em Baião são 16 mil afetados pelas chuvas intensas.

“No Sistema Integrado de Desastres já foram registrados 110 desalojados. Eles solicitaram ajuda humanitária de 722 cestas de alimentos que já foram homologadas por nós, da Coordenadoria Estadual, e serão contemplados. Estamos aguardando o desenrolar da instrução do processo”, adiantou o coordenador.

Trairão recebe cestas básicas esta terça: são 1,1 mil desalojados

Em Trairão, o processo está em análise após 1.108 ficarem desalojados em função das chuvas. Até esta terça-feira (11) devem ser entregues mais de 500 cestas para auxiliar as famílias.

“Nós agradecemos ao governo por ter atendido nossas reivindicações de ajuda humanitária de 550 cestas básicas para atender agricultores e famílias que estão em situação de vulnerabilidade”, disse Iziquiel Gomes Souza, coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil de Trairão.

Em Trairão, 1,1 mil estão desalojados (Foto:Reprodução/Defesa Civil do Pará)

Oriximiná aguarda 2,8 mil cestas de alimentos

Em Oriximiná, o decreto de estado de emergência já havia sido homologado inclusive pelo governo federal. “Na quarta-feira (12) estão embarcando 2.804 cestas de alimentos, de balsa, para o município, inclusive oriundos de outros municípios do Baixo Amazonas e Calha Norte”, acrescentou o Coronel BM Reginaldo Pinheiro dos Santos.

A Prefeitura Municipal de Oriximiná, através das Secretarias Municipais de Integração, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, diz que faz ação de entregas de madeiras, pregos para as famílias das áreas de várzeas ribeirinhas, que estão com suas casas inundadas pelas cheia do Rio Trombetas e seus afluentes.

“Fazemos leituras frequentes do nível do Rio Trombetas, no Município de Oriximiná, para acompanhar a subida das águas. Às 07h do dia 07 de maio alcançou 9.06 metros. Nesta mesma data no ano de 2009, chegou 9.12 metros”, detalhou Paulo Paixão, coordenador da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do Município de Oriximiná (com informações da Agência Pará).

