Avião da Azul Linha Aéreas tem pane, pousa em Belém e assusta passageiros

No final da tarde desta quinta-feira (23), passageiros do voo que estava chegando em Belém relataram que a aeronave da Azul Linha Aéreas apresentou problemas após o pouso.

Segundo informações, a aeronave ficou muito tempo parada na pista, provocando cancelamentos em outros voos e remarcações não programadas. Um funcionário, que não quis se identificar, relatou que a pane tinha a ver com um vazamento em uma das mangueiras que compõem o sistema hidráulico da aeronave.

O problema fez com que o avião ficasse parado na intercessão das duas pistas do Aeroporto Internacional de Belém, o que fez com que vários aviões de outras empresas não decolassem e nem pousassem na capital paraense, tendo que ir para capitais próximas.

A interdição da pista provocou, pelo menos, mudanças em trajetos dos dois voos da Gol, que precisaram se dirigir para outro aeroporto, para reabastecer as aeronaves e retornar para Belém e cumprir sua jornada.

Pessoas que estavam no voo da Azul Linha Aérea tinham outros destinos e acabaram perdendo a conexão e precisaram ser reacomodados para outras datas, inclusive, no sábado (25), dia de Natal.

Outros foram cancelados e tiveram a saída atrasada, com os clientes já embarcados, pois o óleo do sistema hidráulico vazou na pista e contaminou o chão. (As informações são de O Liberal)

