Avião da Força Aérea Brasileira faz pouso de emergência em rio, em Roraima

C-98 Caravan precisou fazer pouso de emergência em rio — Foto: Sgto. Batista/FAB

Cinco militares estavam a bordo da aeronave e foram socorridos com vida. Incidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (30).

Um avião da Força Aérea Brasileia (FAB) fez um pouso de emergência em um rio, nesta segunda-feira (30), em Roraima. Cinco militares estavam a bordo da aeronave. Todos foram resgatados e passam bem.

De acordo com a FAB, a aeronave modelo C-98 Caravan decolou da Comunidade Palimiú, na Terra Indígena Yanomami, por volta das 17h30, pelo horário de Brasília. A região fica a 260 km de Boa Vista.

Momentos depois, o avião precisou fazer um pouso de emergência em um rio da região. Até a publicação desta reportagem a FAB não havia detalhado o motivo do pouso.

Os cinco militares que estavam no avião foram resgatados por integrantes do Exército. Eles foram encaminhados para um posto de saúde. Um helicóptero também foi acionado para auxiliar no resgate.

O caso será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) de Brasília.

Fonte: G1

