Avião de pequeno porte cai e deixa 5 mortos em Apiacás, na zona rural de Mato Grosso; vídeo

Polícia Militar confirmou que a queda do avião ocorreu em uma fazenda — Foto: Reprodução

Segundo a Polícia Civil, a aeronave, que tinha capacidade para sete pessoas, entre tripulantes e passageiros, explodiu no momento da queda.

Um avião bimotor King Air caiu na zona rural de Apiacás, a 1.005 km de Cuiabá, na manhã desta quinta-feira (15). As vítimas são o empresário Arni Alberto Spiering, 70 anos, dois netos dele, um funcionário e o piloto.

Ao g1, a Polícia Militar confirmou que a queda do avião ocorreu em uma fazenda, localizada na zona rural do município e próximo ao Rio Teles Pires, em uma região conhecida como ‘Paredão’. No local, não foi encontrado nenhum sobrevivente, segundo a PM.

Arni estava hospedado na Pousada Amazônia Fishing Lodge, que fica na divisa de Mato Grosso com o Pará, há dois dias. Nesta quinta, o empresário saiu do local para voltar para casa logo no início da manhã, quando ocorreu o acidente.

Segundo a Polícia Civil, a aeronave explodiu no momento da queda, ocorrida em uma área de mata, a 80 quilômetros da cidade. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos (Seripa), da Força Aérea Brasileira, foi acionado para investigar as causas do acidente.

De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), a aeronave tinha capacidade para sete pessoas, entre tripulantes e passageiros, e a situação era regular.

O avião estava registrado no nome do empresário Arni Spiering, que era dono de uma empresa de sementes no estado e ex-presidente do União Rondonópolis (MT).

