Carro roubado em São Paulo é encontrado após um mês com recado inusitado

Foto: Reprodução | O caso aconteceu na cidade de Jundiaí, e o carro foi encontrado na última segunda-feira (2). O que chamou a atenção foi um bilhete deixado pelos ladrões: “Deixei o resto pra não falar que sou ruim”, escrito em uma das portas.

Um carro roubado no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí, São Paulo, foi encontrado na última segunda-feira (2) pela Guarda Municipal, um mês após o crime. O veículo, no entanto, foi recuperado em condições precárias, sem as quatro rodas, com partes do painel e do estofado removidas. O que chamou a atenção foi o bilhete deixado pelos ladrões: “Deixei o resto pra não falar que sou ruim”, escrito em uma das portas.

De acordo com informações do G1, o dono do carro foi identificado e recebeu o que restou do veículo. A Polícia Militar registrou a ocorrência na Central de Flagrante, e o caso agora segue sob investigação para tentar identificar os responsáveis pelo roubo.

Apesar do inusitado incidente, a cidade de Jundiaí continua a se destacar em indicadores socioeconômicos. A cidade foi recentemente reconhecida como um dos melhores municípios do Brasil em qualidade de vida, segundo um estudo do Núcleo de Estudos das Cidades (NEC), composto por especialistas da USP, UFSCar e Fatec.

