Populares capturam suspeito durante tentativa de assalto no bairro Bom Remédio, em Itaituba, PA; VÍDEO

Foto: Reprodução | A tentativa de assalto ocorreu por volta das 4h40. Um dos suspeitos que desceu da moto, foi confrontado pelo marido da vítima e detido por populares até a chegada da Polícia Militar (PM), enquanto seu comparsa fugiu levando R$ 1.500.

Na madrugada desta quinta-feira (15), por volta das 4h40, uma tentativa de assalto ocorreu na 26ª Rua do bairro Bom Remédio, próximo ao Comercial Peres, em Itaituba, sudoeste do Pará. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima identificada como Jeane estava na companhia de seu parceiro quando foi abordada por dois suspeitos em uma motocicleta Bros preta.

Um dos suspeitos, identificado como Gabriel, de 25 anos, desceu da motocicleta armado com um revólver calibre 32, sem munição e sem numeração, e anunciou o assalto, exigindo que Jeane entregasse seus pertences. No entanto, o companheiro da vítima reagiu, entrando em luta corporal com o suspeito.

A ação chamou a atenção de populares, que rapidamente intervieram e capturaram Gabriel, que sofreu algumas escoriações durante o confronto. O condutor da moto, que vestia camisa branca e bermuda preta, conseguiu fugir do local, levando uma quantia de R$ 1.500, retirada do bolso de Jeane.

A Polícia Militar chegou ao local após ser acionada e encontrou Gabriel detido pela população. Para garantir a integridade física do suspeito, ele foi algemado e conduzido, juntamente com a vítima, para a Seccional de Polícia, onde foram realizados os procedimentos legais.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/08/2024/12:57:04

