Avião é localizado após fazer pouso forçado em Oriximiná

(Foto:Reprodução Redes Sociais) – O avião que decolou de Oriximiná no início da tarde de sábado (10), com destino a aldeia Ayaramã, precisou fazer um pouso forçado devido a uma pane. Após desaparecer do radar, foram iniciadas as buscas, e o mesmo foi localizado no final da tarde.

Na aeronave (PT-MES /CARAVAN), de propriedade da empresa Piquiatuba, estavam: Alencar Neto (odontólogo), Luiz Carlos de Oliveira (Auxiliar de Odonto), Anézio Wai Wai (Téc. Enfermagem) e Nicole Seixas (IBGE), além do piloto David Salomão.

Uma operação com helicóptero realizou o resgate das vítimas. Todas foram encaminhadas a um hospital particular de Santarém. (Com informações do O Impacto).

Jornal Folha do Progresso em 12/09/2022/

