Trabalhador morre soterrado em garimpo de Peixoto de Azevedo no MT

Conforme Só Notícias já informou, um jovem, de 15 anos, também morreu em acidente de trabalho, ontem, enquanto operava uma máquina de pedra brita, em Ipiranga do Norte. Fonte: Só Notícias/Guilherme Araújo (foto: assessoria) Por:Jornal Folha do Progresso em 07/09/2022/06:29:27

A Perícia Oficial e Identificação Técnica fez os exames periciais e corpo foi encaminhado até o Instituto Médico Legal em Sinop. As causas do acidente serão apuradas.

O Corpo de Bombeiros de Guarantã do Norte foi comunicado que havia ocorrido desmoronamento de terra e um homem estava desaparecido. A equipe iniciou o processo de escavação da área, com o auxílio de maquinários, e posteriormente, de forma manual. O trabalhador foi encontrado sem vida a cerca de 10 metros de profundidade.

