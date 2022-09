Coritiba vence Atlético-GO e empurra o Cuiabá para a zona de rebaixamento do Brasileirão

O torcedor do Coritiba ganhou alívio na tarde deste domingo. No Couto Pereira, o Coxa recebeu o Atlético-GO, em duelo entre equipes ameaçadas pelo rebaixamento no Brasileirão. O jogo terminou em 2 a 0 para os donos da casa, que deixaram o Z4 do torneio.

Com o resultado, o Coritiba vai agora aos 28 pontos, no 16º lugar da tabela. O Cuiabá acabou caindo para a zona de rebaixamento com dois pontos a menos. Enquanto isso, o Atlético-GO aparece na vice-lanterna, com 22.

Pela próxima rodada da Série B do Brasileirão, o Coritiba terá pela frente o Botafogo, fora de casa, às 19h (de Brasília) do próximo sábado. Já o Atlético-GO encara, na segunda-feira, dia 19 de setembro, o Internacional, em Goiânia, às 20h.

O jogo – Por mais que tenha ido para o intervalo à frente do placar, o Coritiba viu o Atlético-GO jogar melhor no Couto Pereira nos 45 minutos iniciais. A equipe visitante criou boas chances com Luiz Fernando, Shaylon e Ricardinho. Porém, já nos minutos finais, foi castigada por Alef Manga.

O gol do Coxa veio aos 44 minutos do primeiro tempo. Pelo lado direito, Robinho tocou para passagem de Natanael, que, na linha de fundo, mandou balãozinho para dentro da área. Lá estava Alef Manga para subir e mandar de cabeça às redes.

Desta forma, o Coritiba foi um pouco mais tranquilo para o intervalo e, no segundo tempo, não demorou muito para deixar o segundo gol. Robinho mandou cobrança de falta para dentro da área e Fabrício conseguiu belo cabeceio para confirmar a viória do Coxa.

Por mais que tenha saído gol logo em seu início, a bola não balançou mais as redes no segunto tempo. O Coritibia precisou apenas administar o resultado para confirmar os três pontos e, desta forma, deixar a zona do rebaixamento do Brasileirão. (Gazeta Esportiva – foto: Felipe Dalke/arquivo).

Jornal Folha do Progresso em 12/09/2022/

