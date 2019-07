Polícia Federal faz operação para combater garimpo clandestino em Rio Maria, no sul do Pará

PF flagrou garimpo clandestino no sul do Pará. — (Foto: Reprodução/ TV Liberal)

Operação foi deflagrada na terça-feira (9). No local, foi apreendida uma máquina retroescavadeira, motores usados como bombas de sucção e outros objetos de mineração.

A Polícia Federal em Redenção deflagrou na terça-feira (9) a operação Aurum Mortiferum, com o objetivo de combater o garimpo clandestino de ouro na zona rural do município de Rio Maria, no sul do Pará.

Durante a operação, a PF com o apoio das polícias Civil e Militar apreendeu uma máquina retroescavadeira avaliada em R$ 350 mil, três motores que eram usados como bombas de sucção e outros objetos de mineração utilizados na atividade ilícita.

Os seis garimpeiros que estavam no local durante a abordagem da polícia foram encaminhados à delegacia, onde prestaram depoimentos. O responsável pelo garimpo não estava no local, mas foi identificado e responderá por crimes ambientais de extração ilegal de minério, além de ser responsabilizado pela reparação do dano ambiental da área degradada.

Por:G1 PA — Belém

