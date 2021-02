Aviao faz pouso forçado 5 vitimas sáo resgatadas com vida

Uma aeronave que saiu de Novo progresso com destino ao garimpo São Raimundo fez pouso forçado com 5 passageiros na tarde desta sábado 13 de fevereiro em uma fazenda no garimpo Vietnã entre às evítimas uma criança de 5 meses.

Aeronave pousou em uma fazenda e bateu em uma pedra.

Só foi encontrada hoje.

O resgate foi feito na tarde deste domingo 14 de fevereiro todas as vítimas com vida estão internada no hospital clínica Sinha em NovoProgresso.

