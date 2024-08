Empresário de Moraes Almeida, proprietário da Hilux branca que se envolveu em acidente; é vítima de falsa calúnia em Novo Progresso; vídeo

(Foto: Jornal Folha do Progresso/Arte) – O empresário Weber Pacheco Pires, conhecido popularmente por Goiano, de 47 anos, morador do Distrito de Moraes Almeida (distante 100 km de Novo Progresso), foi vítima de difamação e calúnia em páginas do Instagram, e demais redes sociais, por falsa acusação.

Weber Pacheco Pires, teve a imagem maldosamente divulgada como procurado e acusado de ter matado duas pessoas em um acidente de trânsito, que ocorreu no último sábado, 25 de agosto de 2024, na rua Medianeira, bairro Rui Pires de Lima.

As denúncias caluniosas, foram esclarecidas nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024, após o empresário se apresentar à polícia e comprovar os fatos.

Conforme relatos e provas apresentadas pelo advogado de defesa do empresário, que procurou a polícia espontaneamente, as falsas acusações foram prontamente provadas com testemunhas e vídeos de câmeras de segurança.

Conforme relatou o empresário que vive momentos de difíceis pelas falsas acusações, nesta data do acidente (coincidência – houve dois acidentes) dia 25 de agosto de 2024, por volta das 05h da manhã, Weber Pacheco, havia emprestado o seu veículo, Hilux Placa RAk6B16, de cor branca para uma amiga, e que o mesmo se encontrava no Whiskritorio (conveniência), que a motorista acabou por colidir com dois veículos estacionados, na rua Itaituba no Bairro Bela Vista, e o chamou para assumir o acidente pois estava sem documentos. Os veículos que foram atingidos não tinha ninguém dentro, somente danos materiais. O Empresário assumiu as responsabilidades e assim que resolver o mal entendido, vai ressarcir os danos, disse.

Defesa

A defesa do empresário enviou mensagem para o Jornal Folha do Progresso com seguinte contexto: “Sou representante do proprietário do veículo Hilux do Sr. Weber que a publicação excluída associou sua participação ao acidente ocorrido em Novo Progresso. Já temos provas suficientes que o veículo que se envolveu na colisão é outro, não tendo meu cliente qualquer envolvimento no acidente fatal. Solicito uma retração da postagem e a divulgação das novas imagens do acidente tendo em vista que meu cliente está sendo ameaçado de diversas formas sem ter qualquer conexão com o fato. Caso queira novas imagens e vídeos estou à disposição pelo 93 9 81291474 Dr. Capual”

Acidente com Vítimas

Outro acidente havia ocorrido horas antes, no dia 25 de agosto de 2024, as 00h42min (mesma data do acidente com a Hilux do Weber Pacheco), com uma TRITON DE COR BRANCA, onde deixou duas vítimas, uma pessoa morreu no local, a outra foi socorrida com vida e não resistiu aos ferimentos e veio a óbito nesta segunda-feira, 26de agosto de 2024.

O acidente registrado por câmeras de segurança que aconteceu por volta das 00h42min na rua Medianeira, bairro Rui Pires de Lima, mostra condutor do veículo, TRITON DE COR BRANCA, que ainda não foi identificado, descer no local do acidente , mas não presta socorro as vítimas, após ele some a rumo ignorado.

Assista ao Vídeo com detalhes e imagens dos dois acidentes

O empresário Weber Pacheco Pires, conhecido popularmente por Goiano, de 47 anos, morador do Distrito de Moraes Almeida (distante 100 km de Novo Progresso), deixa esclarecido para quem interessar que não teve nenhuma participação no acidente que deixou duas vítimas fatais, e que teme pela vida, pelas falsas acusações imputadas por ele.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/08/2024/18:20:12

