Prefeitura auxilia a coleta de lixo com caminhões caçamba e pá carregadeira

(Foto:Ricardo Forestti)- A Coleta de lixo no município de Novo Progresso vem sofrendo com a paralisação por equipamentos quebrados, a mais de dois meses de responsabilidade da empresa responsável pelo serviço em Novo Progresso.

A coleta vem sofrendo alterações a dois meses a empresa informou a dificuldade em continuar trabalhando devido à equipamentos quebrados.

O vice-prefeito Gelson Dill (MDB), divulgou nas redes sociais que os caminhões da coleta estão quebrados que a prefeitura através da secretaria de obras disponibilizou caminhões caçamba para auxiliar na coleta na cidade.

Manter a cidade limpa para eliminar possíveis focos transmissores de doenças e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente e a qualidade de vida da população são algumas das atribuições do poder publico.

Como Novo Progresso é uma cidade de relevo acidentado, existem locais de difícil acesso aos caminhões de coleta de lixo. A prefeitura diante do caos , mobilizou a secretaria de obras que disponibilizou duas caçambas e um pá carregadeira para ajudar na coleta.

Recolhimento de lixo ajuda a eliminar doenças e preserva o meio ambiente

A equipe emergencial esta coletando o resíduo sólido do tipo domiciliar, também chamado de “lixo doméstico ou úmido”, é todo tipo de resíduo gerado em cozinhas, banheiros e limpeza de casa, ou seja, o lixo comum.

Coleta de lixo eficiente depende da colaboração de toda população

Para que o serviço de coleta de lixo domiciliar e residencial em Novo Progresso seja ainda mais eficiente, é importante que os moradores e comerciantes respeitem as regras e sigam as orientações de como acondicionar o material que é descartado.

Orientações

O lixo domiciliar ou comercial destinado à coleta regular deve ser acondicionado, obrigatoriamente, em sacos plásticos;

Antes do acondicionamento, os usuários devem eliminar os líquidos e embrulhar os materiais cortantes e perfurantes;

Os sacos de lixo devem ser depositados de maneira alinhada ao imóvel; nunca o deposite na rua.

