Itaituba, Novo Progresso e Altamira estão entre os 7 municípios do Pará que mais desmatam a Amazônia

Acampamentos destruídos pelos policiais e fiscais da Semas, em operação no municpio de Novo Progresso (Foto::Semas)

Dados são do Inpe e se referem ao período de agosto de 2019 a julho de 2020

Município de Altamira aparece em primeiro lugar no ranking

Dos 11 municípios que mais desmatam na Amazônia, sete estão no estado do Pará. Altamira ficou em primeiro lugar, seguido por São Felix do Xingu, com 798,2 km e 608,28 km de áreas desmatadas, respectivamente. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe) e se referem ao período de agosto de 2019 a julho de 2020.

Segundo dados do Inpe, Altamira (PA), São Félix do Xingu (PA), Porto Velho (RO), Lábrea (AM), Novo Progresso (PA), Itaituba (PA), Apuí (AM), Pacajá (PA), Colniza (MT), Portel (PA), Novo Repartimento (PA) somaram 3.963,75 km² de desmatamento entre agosto de 2019 a julho de 2020. O número representa 40,5% do total perdido na Amazônia no mesmo período: 9.780,56 km². A cidade de Novo Repartimento, 11ª no ranking, não aparece na lista de prioridades do governo.

A agropecuária é apontada como a causa de 90% da perda de vegetação natural do Brasil, incluindo os outros biomas, como Pantanal e Cerrado. Entre as 10 cidades com os maiores rebanhos bovinos do país está São Félix do Xingu.

Nesta quarta-feira, 10, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o governo irá focar a fiscalização em uma lista de cidades que concentram “70% dos crimes ambientais. As ações serão prioritariamente pelos órgãos civis, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

