Avião monomotor desaparece em região de mata em Urucurituba, no interior do AM.

Um avião monomotor de matrícula PR-RCJ desapareceu, nesta quarta-feira (16), ao passar por uma região de floresta situada no município de Urucurituba, distante 207 km de Manaus. A informação foi confirmada pela Força Aérea Brasileira (FAB) nesta tarde.

A aeronave desaparecida decolou de Itaituba, no interior do Pará, às 7h10 (hora local) e tinha previsão de pousar no Aeródromo de Flores, em Manaus, por volta de 7h55 (hora local).

Um helicóptero H-60 Black Hawk FAB foi engajado nas buscas, que se concentram a cerca de 160 km a sudeste da capital amazonense. O Salvaero Amazônico coordena a operação.

As buscas também são realizadas pela Polícia Militar e pela Defesa Civil do município, com auxílio da Saúde e comunitários. Até 17h50 desta quarta-feira (16), a aeronave não havia sido localizada. Ainda não há informações oficiais sobre a tripulação e passageiros.

Segundo a PM de Urucurituba, moradores de uma fazenda informaram que viram o avião voando próximo às árvores e depois desaparecendo em meio a vegetação.

O subsecretário de saúde do município, Otoniel da Cruz Souza, disse que a prefeitura da cidade recebeu uma ligação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para notificar o desaparecimento da aeronave.

Segundo ele, o proprietário da aeronave desaparecida soube do ocorrido e chegou de avião no município por volta de 14h30. Ele teria feito buscas aéreas, mas não conseguiu localizar o monomotor. Nossa reportagem não conseguiu contato com ele.

Fonte: G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...