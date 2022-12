Ambulância colide na traseira de caçamba em trecho da BR-316 no Pará

Ambulância colide com traseira de caçamba. — Foto: Reprodução

Segundo informações da PRF, o acidente deixou uma pessoa ferida, mas com ferimentos leves.

Uma ambulância colidiu na traseira de uma caçamba na tarde desta segunda-feira (5), na BR 316, próximo ao município de Santa Maria do Pará, na região nordeste do estado.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , o acidente deixou uma pessoa ferida, mas com ferimentos leves.

A ambulância seria do município de Ipixuna do Pará. Com o impacto, a frente direita do veículo ficou toda danificada.

Para seguir viagem muitos veículos estão pegando o acostamento. Uma equipe da PRF está no local acompanhando a situação. (Com informações do g1 Pará — Belém).

