Avião no meio da floresta chama atenção de curiosos em Manaus

Seria um restaurante? Um hotel temático? Há muito tempo aeronave mexe com a imaginação de curiosos que passam pelo Tarumã-Açu

Um cenário paradisíaco e um mistério às margens do rio Negro. No Tarumã-Açu, um avião parece esquecido em meio à floresta. A cena instiga quem passa pelo local e há muito tempo mexe com a imaginação de curiosos. Como uma aeronave foi parar ali? De onde veio? Quem é seu dono?

O DC-8 ainda traz na cauda o símbolo que faz referência à Skymaster, empresa de transporte aéreo de cargas. A aeronave era uma das dez inoperantes que ficaram estacionadas no pátio do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na zona Oeste de Manaus, por cerca de uma década. (As informações são do REDAÇÃO – JORNALISMO@PORTALAMAZONIA.COM).

O espaço

Motivada por este enredo que vai de brinquedo de luxo a uma espécie de Taj Mahal amazônico, nossa reportagem saiu em busca de repostas. Hoje, o local não é um restaurante, nem um hotel temático, como outra teoria cogitava.

DC-8 quando abandonado no aeroporto de Manaus

O interior do avião ganhou uma reforma total e é um espaço privado, ponto de encontro da família e poucos amigos do proprietário. Por isso, o acesso ao local é altamente restrito – o que garante a privacidade da família.

Jornal Folha do Progresso em 04/04/2022/18:09:00

