Ponte na avenida Dr Isaias Antunes é interditada pela terceira vez para concerto

Ponte, que fica na avenida DR Isaias Antunes, foi recém construída , em Novo Progresso, foi interditada pela terceira vez neste ano, e moradores se arriscam ao passar pelo local. (fotos:Jornal Folha do Progresso)

Já se passaram quatro meses desde que a cabeceira da ponte, localizada na avenida Dr Isaias vem cedendo e colocando em risco a vida dos usuários. A ponte construída (nova) vem constantemente causando transtornos, a terraplanagem com aterro feito pela secretaria de obras não aguenta a chuva e acaba cedendo, sendo obrigado a interditar para concertos.

Os riscos aumentam com o passar do tempo e a estrutura pode desabar. O receio é de que possa haver um incidente grave, já que moradores se arriscam ao passar pelo local.

Segundo engenheiro civil, consultado pelo Jornal Folha do Progresso, a ponte teve a estrutura diminuída, e os pilares de sustentação estão no leito do córrego, o material usado no aterro não é o recomendado, não aguenta a água que desce em grande volume nesta época do ano, e acaba cedendo, e impede o acesso pela ponte.

A ponte liga a cidade passando pelo bairro Santa Luzia ao Escremin.

Mesmo com os perigos, pedestres e ciclistas se arriscavam para passar no local. O engenheiro civil (pediu anonimato) faz um alerta. “Essa cabeceira desse pontilhão, está totalmente condenada, um risco iminente de cair mesmo. A gente vê a todo momento, passa um pedestre, veículos pesados entre outros, corre o risco inclusive de morte”. O engenheiro diz que o buraco é porque o material (inadequado) é levado pela água, não é o material adequado para obra que tem cerca de 5 metros de altura. “Caso insistirem neste material vai voltar a desmoronar”, concluiu.

A Prefeitura de Novo Progresso , realiza serviços de recuperação e que a secretaria de obras está fazendo a melhor solução. Disse ainda que esse local está interditado e sinalizado para que as pessoas não passem por lá.

Por:Jornal Folha do Progresso em 04/04/2022/17:52:25

