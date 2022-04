Plataforma virtual de aprendizagem do Itaú Social oferece cursos gratuitos

Os materiais foram desenvolvidos em parceria com instituições reconhecidas no campo da educação

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos e on-line oferecidos pelo Itaú Social, realizados através da plataforma Polo. São mais de 40 opções em diversas especializações com carga horária que varia entre 2 e 30 horas. Os conteúdos são abertos para todos que tiverem interesse em participar, mas foram criados, especialmente, para contribuir com a capacitação de professores, equipes de secretarias de educação e de organizações da sociedade civil.

A plataforma virtual de aprendizagem do Itaú Social oferece materiais interativos como textos e vídeos capazes de tornar as aulas on-line mais dinâmicas e autoformativas. Para participar de alguns dos cursos é necessário se cadastrar na plataforma Polo antes de selecionar uma das formações que estão sendo ofertadas.

As especializações são divididas nas áreas de Gestão Operacional, Gestão Pedagógica, Monitoramento e Avaliação e Multiletramento. Os materiais foram desenvolvidos em parceria com instituições reconhecidas no campo da educação e são disponibilizados de forma gratuita com direito a certificados.

Veja alguns cursos on-line e gratuitos disponibilizados:

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nas práticas da gestão escolar

Avaliação econômica de projetos sociais e políticas públicas

Avaliações externas e aprendizagem

Avaliação sistêmica

Acolhimento e clima escolar

Convivência: impactos do isolamento nas redes de proteção

Ensino híbrido na prática para gestores

Flexibilização curricular

Gestão escolar: práticas de tutoria na formação continuada

Letramento matemático na Educação Infantil

Mentalidades Matemáticas na sala de aula

Pensando matematicamente

Prevenção da violência on-line na primeira infância

Projeto institucional na gestão escolar

O Coordenador pedagógico como formador

Res Educacionais Digitais (REDs)

Voluntariado e Sociedade: conhecer para transformar

Voluntariado na Educação

