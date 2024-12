Avião perde controle e cai sobre prédio no Havaí

Foto: Reprodução X @DillonAncheta | As autoridades locais ainda não sabem o que provocou a queda do Cessna 208, da companhia aérea Kamaka Air.

Um avião caiu nesta quarta-feira contra um edifício próximo ao aeroporto de Honolulu, no Havaí, durante um voo de treinamento.

Por enquanto, as autoridades ainda não sabem o que causou a queda do Cessna 208, da companhia aérea Kamaka Air.

O edifício próximo ao Aeroporto Internacional Daniel K. Inouye é um prédio abandonado, de propriedade do Departamento de Transportes do país, e, portanto, não havia ninguém no interior.

“Não se tratava de um voo charter, era um voo de treinamento. Duas pessoas estavam a bordo. Ambas faleceram”, anunciou à imprensa Ed Sniffen, diretor do Departamento de Transportes do Havaí.

O mesmo responsável afirmou que, de acordo com testemunhas, os pilotos evitaram “muitas estruturas, incluindo o parque de combustível, para minimizar os impactos”.

As autoridades locais estão investigando as causas do acidente.

KAMAKA NOTICE OF CARGO AIRCRAFT ACCIDENT It is with heavy hearts that Kamaka Air confirms the loss of two members of the Kamaka Air family in an accident at 3:13 this afternoon near the Daniel K. Inouye International Airport. We are not releasing the names of the pilots until… — Kamaka Air (@KamakaAir) December 18, 2024

Fonte: Notícias ao Minuto Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/12/2024/19:30:33

