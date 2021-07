Presidente do Haiti é morto a tiros na residência oficial

(Foto:| Reprodução) – Um grupo de indivíduos não identificados atacou a residência particular do presidente haitiano durante a noite e o matou a tiros.

O presidente do Haiti, Jovenel Moïse, foi assassinado nesta madrugada em sua casa em Porto Príncipe, em um “ato desumano e bárbaro”, disse o primeiro-ministro interino Claude Joseph em um comunicado nesta quarta-feira (7).

Um grupo de assassinos não identificados atacou a residência particular do presidente haitiano durante a noite e o matou a tiros. A primeira-dama Martine Moïse ficou ferida e está recebendo cuidados médicos, disse Joseph no comunicado.

O ataque ocorreu em meio a uma onda crescente de violência politicamente ligada ao empobrecimento do país caribenho. Com o Haiti politicamente dividido e enfrentando uma crescente crise humanitária e de escassez de alimentos, há temores de uma desordem generalizada. “Todas as medidas estão sendo tomadas para garantir a continuidade do estado e proteger a nação”, disse Joseph.

Tiros foram ouvidos em toda a capital. Porto Príncipe vinha sofrendo um aumento na violência enquanto gangues lutavam entre si e a polícia pelo controle das ruas.

Moïse vinha enfrentando fortes protestos desde que assumiu a presidência em 2017, com a oposição acusando-o este ano de tentar instalar uma ditadura ao prolongar seu mandato e tornar-se mais autoritário – acusações que ele negou.

Por: CNN Brasil

