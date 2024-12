Meta é multada em R$ 1,36 bilhão após falha de segurança no Facebook

Foto: Getty Images | Em todo o mundo, 29 milhões de pessoas no Facebook foram afetadas pela brecha de segurança.

A Meta foi multada em 251 milhões de euros (cerca de R$ 1,36 bilhão) pela União Europeia devido a uma falha de segurança que foi divulgada em setembro de 2018 e afetou quase três milhões de usuários da rede social na região.

Segundo o site TechCrunch, a falha estava relacionada ao processo de carregamento de vídeos na rede social, mais especificamente à funcionalidade que permitia aos usuários visualizar suas próprias páginas do Facebook como se fossem outros usuários.

Essa vulnerabilidade foi explorada por hackers, que conseguiram acessar uma variedade de informações pessoais das vítimas, como endereços de e-mail, números de telefone, localizações, locais de trabalho, datas de nascimento, religiões, gêneros, publicações no feed e grupos dos quais faziam parte.

Fonte: Notícias ao Minuto Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/12/2024/19:35:15

