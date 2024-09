Avião que ia buscar deputado faz pouso forçado em fazenda no interior de MT

Foto: Reprodução | Um avião, enviado para buscar o deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos) em Conquista D’Oeste, foi obrigado a realizar um pouso forçado em uma fazenda próxima à cidade na tarde desta segunda-feira (2). Não houve feridos.

A aeronave, pertencente à empresa WDA – que presta serviços à Assembleia Legislativa de Mato Grosso –, estava pousando para o embarque do parlamentar que seguiria viagem para Cuiabá quando o incidente aconteceu.

Segundo informações, a aeronave acabou tendo um incidente que pode ter sido provocado pelo calor e fez com que o avião flutuasse no momento do pouso. Como tinha fio e morro na cabeceira oposta, o piloto preferiu frear e recolheu o trem de pouso e, com isso, a fazer um pouso forçado.

Estavam na aeronave p piloto, copiloto e mais um homem. Nenhum deles ficou ferido. Segundo o deputado, a aeronave freou logo quando desceu e chegou a dar um cavalo de pau e acabou se acidentando.

“Eu ia embarcar no avião, o avião veio me buscar e eu ia pousar r. Mas deu tudo certo, não aconteceu nada. Só os danos materiais mesmo. E trabalha e recupera de novo”, disse Moretto em um áudio.

Fonte: Olhar direto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/09/2024/14:29:44

