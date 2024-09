Foto: Reprodução | Mato Grosso terá a primeira indústria de refino de óleo vegetal de algodão, cujo investimento será de R$ 261,4 milhões e deve gerar 156 empregos diretos e outros 600 indiretos. O Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento de Mato Grosso (Condeprodemat) aprovou incentivo fiscal para a Icofort Agroindustrial S/A, uma das maiores indústrias de extração de óleo vegetal do Brasil se instalar no Estado.

Por meio do enquadramento no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (Prodeic), a planta, que deve entrar em funcionamento em novembro de 2024 em Nova Mutum, terá desconto nas operações de ICMS dentro e fora do Estado. Além da Icofort Agroindustrial, outras indústrias do segmento poderão ter diferimento de ICMS na entrada do óleo bruto de algodão destinado a processo industrial de óleo vegetal para alimentação humana. A reunião do Condeprodemat ocorreu na sexta-feira (30.08).

“Com essa medida do Condeprodemat, esta indústria e as demais do mesmo segmento que vierem a se instalar no Estado, terão maior viabilidade em adquirir os insumos para a produção. O Estado também ganha com a geração de empregos diretos e indiretos, movimentando a economia e os setores de insumos agropecuários, reflorestamento, transporte, armazenamento, carga e descarga dos insumos e dos produtos acabados, além do comércio e o setor de serviços”, comentou a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico em exercício, Eulália Oliveira.

Como Mato Grosso é o maior produtor de algodão do país, a empresa veio para o Estado para se consolidar como a maior refinadora de óleo vegetal de algodão do Brasil e a maior esmagadora de caroço de algodão da América Latina.

Para o secretário titular da Sedec, César Miranda, que está em missão internacional em Iowa, nos Estados Unidos, Mato Grosso só tem a ganhar com a vinda da fábrica da Icofort, que será a mais moderna da América do Sul e contará com tecnologia de maquinários oriundos da Alemanha, Índia Itália e Malásia.

“A empresa iniciou as tratativas para se instalar no Estado em 2021 e o início das obras da planta. O ambiente de negócios criado pela gestão Mauro Mendes com a desburocratização e a transparência, incentiva o setor privado a fazer investimentos no Estado, impactando no desenvolvimento do Estado”, destacou.

A nova unidade tem uma área total de 259.084,00 m2 e área construída de 102.413,24m2. Ela tem capacidade instalada para processar 198 mil toneladas de caroço de algodão por ano e refinar 108 mil toneladas de óleo bruto de algodão/ano. Todo o algodão utilizado na fábrica será oriundo dos cotonicultores mato-grossenses.

A Icofort Agroindustrial S/A começou as atividades em 1999, na Bahia. Ela industrializa óleos vegetais – de algodão e palma – de farelo e torta de algodão, de línter e de margarina. No Estado baiano, há três indústrias, sendo duas em Juazeiro e outra em Luiz Eduardo Magalhães.

