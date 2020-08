Avião que matou piloto de Novo Progresso não tinha autorização para voar e estava com documentação vencida

Piloto Leandro Holdefer, vítima da queda da aeronave Bonanza PT AFN na zona sudeste de Teresina no Piaui. (Foto:Meio Norte.com)

Aeronave caiu na zona rural de Teresina estava sem manutenção

A aeronave tipo Bonanza PT AFN monomotor, caiu e matou Piloto Progressense Leandro Holdefer na tarde desta sexta-feira (28/08), próximo ao Parque de Exposições, na zona rural de Teresina, não tinha autorização para voar, porém assinou um termo junto à empresa proprietária do avião se responsabilizando por qualquer eventualidade, tendo em vista que foi informado que a aeronave estava em manutenção e com a documentação vencida.

Avião Bonanza PT AFN monomotor

Conforme apuração do Jornal meionorte.com juntamente ao Aeroporto de Teresina, a aeronave decolou por volta das 13:15 do Aeródromo Nossa Senhora de Fátima, localizado na região da Cacimba Velha, na zona Rural da capital e minutos depois começou a perder altitude, voar baixo e em seguida cair na mata, em uma região de difícil acesso.Assista as imagens do local do acidente

