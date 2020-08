Advogado sofre ameaças e diz que vive preso no próprio escritório em Novo Progresso

Escritório de Advocacia na rua da Pátria (Foto:Jornal Folha do Progresso) – O advogado Davi de Paula Leite envia para conhecimento do Jornal Folha do Progresso os termos de Representação efetuada junto Policia e a OAB, referente a ameaças que vêm sofrendo.

