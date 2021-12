Avó é presa por permitir estupro da neta de 11 anos em troca de comida no interior de Roraima

Avó era conivente com os abusos sofridos pela criança, praticados pelos dois homens. — Foto: Polícia Civil.

Além da idosa, de 78 anos, foram presos dois homens, de 27 e 78 anos, suspeitos de cometerem os estupros. Crime foi descoberto em 2012, no município de Normandia, ao Norte de Roraima.

Uma idosa, de 78 anos, foi presa nessa quarta-feira (15) por permitir que a neta dela fosse estuprada em troca de comida. O crime aconteceu em 2012, no município de Normandia, no Norte de Roraima. Além da mulher, dois homens também foram presos suspeitos de cometerem os estupros. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil.

A menina morava com a avó na Comunidade Indígena da Jibóia, após ser abandonada pela mãe, conforme a Polícia. Na época do crime, o caso chegou à delegacia após uma denúncia do Conselho Tutelar.

As investigações apontaram que um agricultor, de 78 anos, praticou o crime por diversas vezes e “aliciava a menina com o consentimento da avó”. Além dele, o tio da menina, de 27, também praticava os abusos com a permissão da avó, aponta a denúncia do Ministério Público.

O delegado titular de Normandia, Rodrigo Gomides, explicou que testemunhas relataram que em um dos estupros, a menina foi arrastada pelo tio até as margens de um igarapé e ele ficou sem a roupa, enquanto a criança gritava por socorro.

“A testemunha chamou a avó da menina, mas a mulher ao ver a cena teria dito ‘deixa, isto é sangue de preto mesmo’, permitindo que o fato se consumasse”, detalhou o delegado.

Os mandados de prisão com as sentenças condenatórias dos envolvidos foram expedidos nesta terça-feira (14) e cumpridos na manhã desta quarta.

A avó da criança, o agricultor e o tio foram encaminhados para Delegacia de Normandia onde aguardam para serem encaminhados à Audiência de Custódia em Boa Vista.

Por g1 RR — Boa Vista

15/12/2021 20h35

