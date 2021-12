David Trezeguet: através dos espinhos até ao estrelato

A terra natal de Trezeguet é a França, onde o pai de David era futebolista e jogou pela equipe local de Rouen. A sua carreira não foi boa, por isso quando Trezeguet tinha 2 anos de idade, a sua família mudou-se para a Argentina. Na pátria de Maradona, o futuro jogador da “Juventus” Turim deu os seus primeiros passos no futebol.

A primeira equipe em que Trezeguet jogou foi a Lopez Platense, na cidade de Vicente. Aqui foi treinado por ninguém menos que o seu próprio tio. Era um fã ardente de Jean Tigan e Michel Platini.

Um marco foi em 1995 quando Trezeguet se mudou para o “Mónaco” francês, onde foi treinado pelo próprio Arsène Wenger. Pouco tempo depois, este último foi substituído pelo ídolo de David – Jean Teagan. Com ele, Trezeguet começou a desbloquear o seu potencial e a temporada ’97/98 viu marcar 18 gols na liga e 4 na Liga dos Campeões. O seu remate, que permitiu à bola atingir 157 km/h no seu caminho para o objetivo de “MU”, é ainda considerado o mais forte.

Após uma temporada de sucesso, foi notado pelo treinador da equipe nacional francesa e enviado diretamente para o Campeonato do Mundo de França. Curiosamente, Trezeguet poderia ter jogado pela França ou Argentina. A escolha foi feita unicamente por afiliação ao clube. Disse mais tarde que, apesar de ter jogado pelos franceses, era um argentino de coração. Depois do Campeonato do Mundo, David deveria ter ido para "Roma", mas depois de assinar os documentos "Mónaco" bloqueou a transferência. O ressentimento do avançado levou a uma temporada fracassada e só antes da sua partida para Itália, se novamente líder do "Mónaco".

Juventus e o brilhante Trezeguet

Após 93 jogos e 52 gols para o “Mónaco”, Trezeguet assina um contrato com a Velha Senhora, tornando-se um colega de equipa de Zidane. No Verão de 2000, Trezeguet estava a disputar:

Real;

Arsenal;

A "Juventus" foi escolhida apenas porque Michel Platini, o ídolo de David, tocou lá. Com o clube, ele alcançou sucesso e sobreviveu à saída do campeonato de futebol. Alguns céticos disseram que ele não iria ficar aqui, tal como Thierry Henry foi vendido ao "Arsenal" em Londres. Felizmente para David, as coisas foram muito diferentes. No final da sua primeira temporada com a equipe, Trez marcou 14 gols em 25 jogos, a maioria dos quais como substituto. Isto permitiu-lhe ganhar o artilheiro do clube na época. Uma nova viragem veio em 2001, quando Zidane e Inzaghi deixaram o clube. O mentor de Marcello Lippi também regressou. Apostando em David Trezeguet, ele não errou, uma vez que o clube começou a mostrar grandes resultados. Imediatamente na temporada seguinte, o time voltou ao topo do campeonato de futebol.

