Avô morre afogado na frente dos netos no Pará

Francisco Souza dos Santos, de 58 anos morreu afogado na manhã da última quinta-feira (1). | Foto:Reprodução/Arquivo Pessoal

O homem morreu afogado ao tentar atravessar, à nado, um trecho do Rio Parauapebas

O que era para ser um momento de diversão e lazer com os netos, terminou de forma trágica para uma família do pescador identificado como Francisco Souza dos Santos, de 58 anos, em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará.

Francisco morreu afogado quando tentava atravessar, a nado, um trecho do Rio Parauapebas. O acidente aconteceu na manhã da última quinta-feira (1).

Segundo Evandro do Carmo, filho da vítima, Francisco saiu para se diverti com os dois netos em um rio e, minutos depois, as crianças começaram a gritar do local. Nesse instante, Evandro correu para ver o que estava acontecendo, quando viu o pai se debatendo na água. Ele chegou a pular para tentar salvá-lo, mas Francisco não resistiu.

O Corpo de Bombeiros informou que Francisco estava com uma rede de pesca presa ao pescoço, e o equipamento teria se prendido em uma pedra no fundo do rio. No momento do acidente, também havia uma forte correnteza. O pescador não conseguiu se livrar da tarrafa e acabou sendo sugado pela força da água.

Pessoas que estavam no local e viram a cena teriam ficado com medo de entrar no rio para salvar Francisco. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso.

Com informações Correio de Carajás

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...