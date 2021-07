Avião suspeito de transportar drogas é abandonado no Pará

A polícia suspeita que a aeronave tenha sido usada para beneficiar o tráfico de drogas na região. (Foto| Agência Pará)

Uma troca de tiros entre policiais e criminosos aconteceu na área onde o avião foi encontrado.

A polícia suspeita que a aeronave tenha sido usada para beneficiar o tráfico de drogas na região.

Um monomotor prefixo PP – CMS , foi encontrado neste final de semana em uma comunidade do Acaraçú, na Zona Rural de Acará, no nordeste paraense. A polícia suspeita que a aeronave tenha sido usada para beneficiar o tráfico de drogas na região.

Uma operação conjunta entre a equipe de inteligência da Polícia Militar do Pará e o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) interceptou uma aeronave que fazia a rota entre o Mato Grosso e o Pará. A suspeita é de que a aeronave transportava entorpecentes. Ela foi encontrada sem o freio de pouso e danificada, em uma pista clandestina no município de Acará. As informações são deste sábado (3).

Agentes da Polícia Militar fizeram buscas nos arredores do local onde a aeronave foi encontrada. Durante as rondas, dois suspeitos em um veículo tipo caminhonete foram avistados, mas fugiram em direção à mata.

“No momento da abordagem a aeronave já estava na pista com o trem de pouso danificado. Algumas pessoas que estavam aguardando em um veículo foram identificadas pelos policiais e saíram em direção à mata. No momento estão sendo feitas buscas pra encontrá-los e identificar os possíveis criminosos” relatou, secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Equipes do Graesp, do Batalhão de Operações Especias da Polícia Militar (BOPE) e da Polícia Civil do Estado continuam no local realizando as rondas, tanto pelo ar quanto pela terra, dando atenção especial nos locais de mata para localizar os responsáveis pela aeronave. A Polícia Civil do Estado presta apoio nas investigações para identificar os possíveis criminosos envolvidos no crime.(Com informações do G1PA)

