Banco da Amazônia divulga Edital de Seleção Publica de Projetos de Pesquisa Científica

(Foto:Reprodução) – Estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Edital de Seleção de Projetos de Pesquisas Científicas do Banco da Amazônia (Basa). Neste ano, o Banco está disponibilizando o valor de R$ 700 mil para o incentivo à ciência, tecnologia e pesquisa. As inscrições devem ser feitas por e-mail no período de 21 de fevereiro a 31 de março de 2022.

De acordo com a Gerente Executiva de Planejamento, Márcia Mithie, o objetivo do projeto é dar apoio financeiro ao desenvolvimento de pesquisas, conduzidos por pesquisadores de instituições de ensino superior, ciência, tecnologia e inovação da região amazônica. Serão avaliados projetos que sejam voltados para o desenvolvimento regional, através de soluções para os desafios que se apresentam na Amazônia atualmente. “Nossa meta é aumentar o conhecimento sobre o uso sustentável da biodiversidade da Amazônia e fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias para aproveitamento dos produtos regionais”, explicou.

Os projetos deverão beneficiar pesquisas voltadas para o desenvolvimento do agronegócio para neutralização da emissão de carbonos, práticas sustentáveis nas atividades agropecuárias e pesquisas que contribuam para o desenvolvimento de cidades sustentáveis na Amazônia, como: turismo sustentável, fontes de energia renovável e saneamento básico e abastecimento.

Apoio à ciência e pesquisa

O apoio do Banco para o desenvolvimento da ciência na região se intensificou a partir do final da década de 90, quando a Instituição passou a financiar projetos por meio dos recursos vindos de 1,5% das liberações feitas pelo então Fundo de Investimento da Amazônia (FINAM). Em 2004, o Banco começou a aportar recursos próprios, sendo que nos dois últimos editais foram selecionados 30 projetos que receberam o apoio no valor total de R$ 2,7 milhões.

As análises de propostas inscritas serão de 01 a 29 de abril. O resultado da seleção será divulgado no dia 13 de maio de 2022.

As inscrições devem ser feitas pelo e-mail: revistacientifica@basa.com.br. Para mais informações, acesse o site: https://www.bancoamazonia.com.br/index.php/sobre-o-banco/sustentabilidade

