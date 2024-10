Círio 2024: devotos de Nazaré eternizam na pele a imagem e fé na padroeira da Amazônia

Devotos de Nazaré eternizam na pele a imagem e fé na padroeira da Amazônia — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Nova forma de celebrar a fé se tornou um testemunho para muitos e demonstração de amor.

O Círio de Nazaré, um dos eventos religiosos mais significativos do Brasil, atrai milhões de devotos todos os anos em Belém, no Pará. Em 2024, a tradição se renova, mas também se transforma, com uma nova forma de expressar a fé através da tatuagem.

Muitos devotos estão escolhendo eternizar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré na pele, simbolizando um compromisso que vai além do evento anual.

Uma delas é Rosana Pinto que acompanha desde criança essa grande mobilização de fé e decidiu homenagear a santa.

“Desde pequena acompanhava meus pais no Círio e todas as minhas tatuagens possuem significado, então esse ano eu pensei sobre qual estava faltando e veio em minha mente essa paixão e uma das partes mais importantes da minha vida que é Nossa Senhora de Nazaré”, contou a paraense.

A Arte de Bonikta

Com a popularidade crescente das tatuagens religiosas, muitos devotos veem esse ato como uma forma de reafirmar sua fé.

O artista Bonikta que também retrata a imagem de Nazaré em um formato personalizado acredita que a busca pela arte na pele reflete a profunda relação dos paraenses com a sua fé.

“Vejo a Nazinha como um símbolo de maternidade e força, que representa não apenas a fé, mas a esperança e a união do povo”, diz ele.

A arte de Bonikta não se limita às tatuagens, o artista por traz da persona se chama Caio e ele também se dedica ao muralismo e à arte digital, sempre buscando novas formas de expressar sua conexão com a cultura amazônica e suas raízes.

Para o paraense, o trabalho é uma forma de retribuir essa crença e a relação de fé com Nossa Senhora de Nazaré. “É uma grande satisfação poder criar algo que emociona e que leva a mensagem de fé adiante”, destacou.

Nova geração de devotos

À medida que a festa se aproxima, mais devotos como Rosana e Bonikta estão se unindo a essa nova forma de celebrar a fé.

A tatuagem se torna um símbolo permanente, uma marca que representa um compromisso com a padroeira da Amazônia, eternizando momentos de devoção em um traço na pele.

Para muitos, cada tatuagem é uma história, um testemunho de fé que se desdobra ao longo dos anos.

E com o Círio de Nazaré se aproximando, a cidade de Belém se prepara para mais um ano de celebrações, unindo tradição e inovação, onde a fé é vivida não apenas nas ruas durante a procissão, mas também nas marcas indeléveis que muitos devotos escolheram carregar em seus corpos.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2024/08:42:36

