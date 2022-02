Banco da Amazônia escolhe três projetos para pauta de exposições em 2022

Está disponível no site institucional do Banco da Amazônia (Basa) o resultado do Prêmio Banco da Amazônia de Artes Visuais 2022, também denominado Edital de Pautas do Espaço Cultural.

Para este ano, foram escolhidos três projetos dos estados do Amazonas, Tocantins e Pará. Os projetos foram Esculturas Sonoras da Associação de Arte Ninho Cultural de Palmas/TO, Meu Universo Visual do artista José Nazaré da Silva de Manaus/AM e Paisagens Fluídas do artista Renato Pacheco Chalu Hühn de Belém do PA.

Para um dos vencedores, o arquiteto, escritor e artista plástico Renato Hühn, o Espaço Cultural do BASA tem grande importância para a classe artística regional. “O Edital de Pautas do Basa é uma ótima oportunidade de exposição para os artistas da Região Norte, estabelecendo uma conexão com o público e contribuindo para a formação das artes visuais na Amazônia”, comentou o artista.

Para promover exposições no seu Espaço Cultural do Basa, a Instituição lança há 16 anos este Edital de Pautas. As inscrições foram on-line e estiveram disponíveis durante 23 de novembro a 22 de dezembro do ano passado.

O resultado está no link: https://www.bancoamazonia.com.br/index.php/component/edocman/resultado-final-edital-pautas-2022/viewdocument/5193?Itemid=0

