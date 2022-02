Mulher pelada esfaqueia homem após ser perseguida, em Itaituba (PA)

(Foto: Reprodução) – Durante o atendimento no hospital, o homem, que aparentava estar drogado, disse que eles seriam um casal e a briga teria ocorrido porque ele havia encontrado a mulher com outro homem.

Na noite da última quinta-feira (03), por volta de 20h46, câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher, que está sem roupas, briga com um homem e lhe disfere golpes de faca, na 15ª rua, no bairro Bela Vista, em Itaituba, sudoeste do Pará. Nas imagens é possível ver o momento em que a mulher tenta fugir em uma bicicleta, e é impedida pela vítima, que aparenta estar bastante alterado. As informações são do Portal Giro)

Segundo informações, o homem foi encaminhado para o Hospital Regional do Tapajós (HRT), onde constataram que ele havia sido atingido por três golpes de faca. A vítima estava sob efeito de entorpecentes e não queria ser atendido na emergência do hospital, dando muito trabalho para os servidores do hospital.

De acordo com informações, durante o atendimento no HRT, o homem afirmava que ele e a mulher que lhe feriu seriam um casal, e ficava repetindo que havia pego ela tendo relações com outro homem, por isso ela estaria fugindo sem as roupas.

Jornal Folha do Progresso em 10/02/2022/17:38:39

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...