Banco do Brasil oferece empréstimo para brasileiros negativados

O empréstimo tem carência de 180 dias, taxa de juros reduzidas e parcelas fixas(Foto:Reprodução)

O Banco do Brasil (BB) está oferecendo empréstimo para brasileiros negativados. O empréstimo pode ser quitado em até 96 meses, com parcelas fixas, carência de 180 dias e taxa de juros reduzidas.

As taxas de juros do BB variam entre 2,5% e 35%, sem necessidade de consulta ao SPC ou Serasa. O parcelamento pode ser feito em até 96 meses, com primeiro pagamento após seis meses. Para ter direito ao empréstimo do BB, o cidadão pode ser correntista ou não do banco. É necessário ter limite de crédito disponível e receber salário. O serviço é de crédito consignado.

Há duas formas de contratar o serviço. No caso de quem não é correntista do Banco do Brasil, é necessário ir a uma agência. Quem já é correntista pode fazer o procedimento pelo site ou aplicativo do banco – essa opção é válida para quem tem conta ativa. É necessário apresentar documentos durante a fase de negociação.

Você Pode Gostar Também:

Pronampe: Caixa e BB já emprestaram R$ 3,3 bilhões para micro e pequenas

Banco do Brasil CONFIRMA R$ 3,7 bilhões para ESTAS empresas na pandemia

Empréstimo rápido na Caixa de até R$100 mil é sem consulta ao SPC e Serasa

Para ter uso, quem recebe salário ou benefício deve recebê-lo de empresa com convênio de consignação em folha com o banco. Isso é necessário porque as prestações são descontadas de forma direta na folha ou benefício.

O Banco do Brasil também possui o BB Crédito Automático, modalidade de empréstimo automático, sem muita burocracia e com contratação imediata. O valor pedido é depositado em conta poupança ou corrente, sem a necessidade de afirmar o motivo. Também não é necessário comprovar o uso do empréstimo. Essa modalidade também possui parcelas fixas, parcelamento de até 72 meses e até 59 dias para começar a pagar.

A modalidade está disponível no site do Banco do Brasil. As taxas de juros variam entre 2,91% e 6,15% ao mês.

Por Natália Marinho ultima atualização 08/07/2020 às 1:38

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...