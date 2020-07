Hamilton Mourão está no Pará para tratar sobre desenvolvimento sustentável

Encontro será com o governador do Estado, Helder Barbalho (Foto:Marco Santos / Agência Pará)

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, se reúne com o governador Helder Barbalho e representantes do setor produtivo paraense, nesta quarta-feira (8), às 10h, no Palácio dos Despachos, em Belém. O desenvolvimento sustentável da Amazônia está na pauta do encontro, onde serão apresentadas as principais vocações produtivas da região.

Mourão chegou na noite de terça-feira (7), ao Pará, onde foi recebido por Helder Barbalho.

Por:Redação Integrada

