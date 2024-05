Acusado de triplo homicídio em Paraíba do Sul é preso no Pará; uma das vítimas era sargento da PM

Confusão em festa termina com mortos e baleados em Paraíba do Sul — Foto: Divulgação

Crime aconteceu em outubro de 2022 durante uma festa em um clube. Homem também estava foragido por um duplo assassinato em Novo Repartimento, no Pará.

Um homem, de 25 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (16) acusado de um triplo homicídio em Paraíba do Sul (RJ). A prisão aconteceu em Rio Maria, no estado do Pará, a mais de 750 km da capital Belém.

O crime aconteceu em outubro de 2022 durante uma festa em um clube. Na ocasião, dois homens e uma mulher foram mortos a tiros e cinco pessoas foram baleadas (relembre o caso abaixo). Uma das vítimas fatais era um sargento da Polícia Militar.

Segundo a Polícia Federal, ele também estava foragido por um duplo assassinato em Novo Repartimento (PA). O crime aconteceu em maio de 2020. À época, ele matou duas pessoas em um posto de gasolina.

Ainda de acordo com a PF, em agosto de 2020, o acusado chegou a ser preso em Minas Gerais. Porém, em março de 2021, recebeu uma medida cautelar com prisão domiciliar para um tratamento de saúde por 120 dias. Em dezembro deste mesmo ano, houve a quebra do monitoramento eletrônico dele e a polícia não teve mais notícia do seu paradeiro.

Contra ele, tinham dois mandados de prisão em aberto pelos crimes cometidos nas duas cidades. Desde então, o acusado vinha sendo procurado.

Ele foi localizado pela Polícia Federal (DRE/RJ + GISE) após troca de informações de inteligência com a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

O homem foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal em Marabá (PA) e está à disposição da Justiça.

Relembre o caso em Paraíba do Sul

O crime aconteceu na noite do dia 23 de outubro de 2022, no Riachuelo Esporte Clube em Paraíba do Sul.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas disseram que o homem invadiu o clube armado e atirou na cabeça e no abdômen do policial militar George Rodrigo Mendes, de 44 anos, devido a um desentendimento entre os dois.

George, que era lotado do 38° Batalhão de Polícia Militar e estava de folga, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A namorada do PM, que estava perto dele, foi atingida.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o suspeito continuou atirando para sair do clube. Um dos disparos atingiu Robert Luiz Diniz, de 34 anos. Ele morreu no local.

Na ocasião, a última vítima, uma mulher, de 25 anos, chegou a ser socorrida para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios (RJ), mas não resistiu e veio a óbito no dia 25. Os outros baleados foram levados para a mesma unidade médica.

O acusado vinha sendo procurado desde então. À época, o Disque Denúncia divulgou um cartaz para localizá-lo.

Fonte: g1 Pará

