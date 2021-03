Bandidos fazem buraco na parede de loja para roubar armas e munição

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Os criminosos abriram um buraco na parede do estabelecimento “Panelão caça & pesca”, entraram e roubaram o estabelecimento. No estabelecimento funciona atendimento de correspondente bancário.

You May Also Like