Garimpeiros são resgatados pela Polícia Federal na terra indígena Baú

Garimpeiros sendo resgatados da Terra Indígena Baú, na região entre Altamira e Novo Progresso, no sudoeste do Pará. (— Foto: Divulgação PF)

Garimpeiros detidos por indígenas no Pará são resgatados pela Polícia Federal

Lideranças indígenas dizem que os homens estavam detidos por estarem explorando ilegalmente a região. Ação de resgate continuou no domingo (28).

Os indígenas disputam o controle pela terra, onde um grupo que saiu do instituto Kabú, defende a mineração enquanto os da Kabú são contra a exploração nas terras indígenas.

A Polícia Federal retirou 18 garimpeiros neste sábado (27) da Terra Indígena Baú, no sudOeste do Pará. Lideranças indígenas dizem que os homens estavam detidos por estarem explorando ilegalmente a região. Os 18 garimpeiros foram levados para cidade de Novo Progresso de helicóptero e entregues para polícia Civil para procedimentos.

Os 13 homens e 5 mulheres estavam sendo feitos reféns por indígenas Kayapó desde o início da semana. Os garimpeiros foram levados para a delegacia de Novo Progresso para serem ouvidos. Os indígenas se deslocaram até o garimpo no dia 21 de agosto para montar uma base de vigilância com a intenção de impedir o retorno do trabalho dos garimpeiros.

A Polícia Federal informou que a ação de resgate continua neste domingo (28) e que ainda não se sabe o total de garimpeiros que seguem em poder dos indígenas.A organização indígena, Kabu, informou que, ao todo, havia 79 garimpeiros, sendo que um avião enviado por garimpeiros retirou 12 no início da semana.

A ação realizada neste sábado (27) com o apoio do Ibama, da Força Nacional, e da Força Aérea, retirou 18 garimpeiros. A expectativa é que retirem os demais garimpeiros neste domingo (28).

De acordo com o Instituto Kabu, alguns chegaram a fugir para a floresta, mas se entregaram aos indígenas da aldeia Baú presentes no garimpo por estarem com fome.

Terra Indígena Baú

A localidade, cuja área equivale a 1,5 milhão de campos de futebol em Altamira, no sudeste do Pará, teve o território homologado em 2008.

Na TI, vivem cerca de 190 indígenas dos povos Pu´rô, que são isolados, e os Kayapós. A localidade do garimpo Pista Nova não possui rede de internet ou telefone e a comunicação só é feita via rádio amador por meio de frequência.

É uma das unidades de conservação da Terra do Meio na região entre os rios Xingu, Iriri e Curuá, que é um aglomerado de terras protegidas por lei.

