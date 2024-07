Bandidos invadem CRAS do Guamá, em Belém, e serviços são suspensos

CRAS do Guamá, em Belém. — Foto: Reprodução

Funcionários dizem que não há segurança noturna no local.

Os serviços do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Guamá, bairro de Belém, foi afetado na manhã desta quarta-feira (10).

O local foi alvo de bandidos durante a madrugada. Computadores e outros equipamentos foram levados, impossibilitando a prestação de serviços aos assistidos.

Segundo funcionários do local, a ação criminosa teria sido facilitada por conta da ausência de segurança noturnos.

A Polícia Civil informou que “equipes da Seccional do Guamá trabalham para identificar e localizar os envolvidos no furto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro”. Ninguém foi preso.

A reportagem solicitou nota da Fundação Papa João XIII, da prefeitura de Belém, e ainda aguardava resposta até a publicação da reportagem.

Informações que auxiliem nas investigações devem ser repassadas ao Disque Denúncia, pelo número 181.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2024/14:18:21

