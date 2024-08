DNA de presos do PA são coletados para formação de banco genético e auxílio em investigações de crimes

DNA de presos são coletados para formação de banco genético e auxílio em investigações de crime no PA — Foto: Thiago Maia/Ascom PCEPA

Amostras de DNA são através da saliva e são de condenados por crimes hediondos e graves.

Uma equipe de peritos da Polícia Científica do Pará realizaram a coleta de material biológico de 270 presos, condenados por crimes hediondos e graves, para inserção no Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG).

A coleta deve auxiliar nas investigações de novos crimes, comparando o DNA dos detentos com os vestígios genéticos encontrados em cenas de crimes.

O trabalho foi realizado no dia 12 de agosto no Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Izabel do Pará, região metropolitana de Belém, nordeste do estado. As amostras de DNA foram coletadas através da saliva. Após o trabalho técnico, os dados são inseridos no BNPG.

“É importante essa coleta não só para identificar os crimes, mas para que possamos inibir situações futuras, porque a partir do momento que eles sabem (custodiados) que o seu perfil está ali, eles também ficam receosos de cometer novos crimes e ter sua identificação”, informou Elzemar Rodrigues, perita criminal e gerente do Laboratório de Genética Forense, da Polícia Científica do Pará.

Neste ano, já é a segunda coleta que é realizada nas unidades penitenciárias do Pará. A primeira ocorreu em junho, na Unidade de Custódia e Reinserção (UCR) em Marituba. No total 312 materiais genéticos já foram coletados de custodiados.

Atualmente, há mais de 8.700 cadastros no Banco Nacional de Dados de Coleta de Material Genético, coletados nos últimos 10 anos nas unidades prisionais do estado.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2024/16:24:22

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...