Tribunal do Crime- Homem é morto e decapitado por dívida de R$23 reais no Pará

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi avisada que o terreno baldio estava sendo utilizado como “tribunal do crime”, e quando chegaram ao local, encontraram o corpo da vítima. (A informação e do Portal Roma News)

Homem é morto e decapitado por dívida de R$23 reais no bairro Cabanagem , em Belém do Pará. O corpo foi encontrado em um terreno baldio que estaria sendo utilizado como “tribunal do crime”

