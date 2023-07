Bandidos invadem residência e mantêm família como refém durante assalto, em Jacareacanga (PA)

Primeiro suspeito preso (Foto: Reprodução)

Caso aconteceu na última terça-feira (04); De acordo com as informações, um dos suspeitos foi preso, enquanto o outro permanece foragido.

Na tarde da última terça-feira (04), a Polícia Militar de Jacareacanga, sudoeste do Pará, foi acionada para atender um grave caso de invasão a residência, seguido de roubo.

Segundo testemunhas, dois homens armados invadiram uma casa, tomando como refém um jovem identificado pelas iniciais F.V.V. Durante o assalto, a vítima permaneceu sob constante ameaça, com uma arma apontada para sua cabeça, enquanto o outro criminoso recolhia objetos de valor.

As vítimas relataram que foram forçadas a se ajoelhar e instruídas a não encarar os assaltantes. Após recolherem diversos itens, os criminosos trancaram as vítimas dentro do banheiro e ameaçaram retaliação caso a polícia fosse acionada, “Vai ter derramamento de sangue”, ameaçou um dos assaltantes antes de fugir.

Segundo informações, os criminosos levaram um iPhone XR vermelho, um celular Samsung A32 preto, um Samsung A10 preto, um Xiaomi Life 11 rosé, dois notebooks (um Lenovo prateado e um Acer preto), um tablet Samsung preto, um cartão de crédito, várias joias, aproximadamente 2 mil reais em dinheiro, um fuzil de Airsoft M4 A1 e uma mochila azul.

A Polícia Militar iniciou imediatamente as diligências e, após receber informações, identificou Fernando Moura de Mesquita em via pública como um dos suspeitos. Reconhecido pelas vítimas, Mesquita foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para a tomada das providências cabíveis.

O caso está agora sob investigação, e a busca pelo segundo suspeito continua.

Fonte:Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/07/2023/17:23:49

