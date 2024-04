Polícia Civil do Pará, por meio da Força-Tarefa Amazônia prende madeireiro suspeito de crimes ambientais em Cachoeira da Serra

(Foto:Reprodução/PCPA) – Polícia Civil do Pará prende madeireiro suspeito de crimes ambientais no sudoeste do Pará

Na manhã desta quinta-feira (25), a Polícia Civil do Pará, por meio da Força-Tarefa Amazônia Segura e com o apoio da Delegacia de Castelo dos Sonhos, realizou uma operação de combate ao crime ambiental na região de Cachoeira da Serra, distrito de Altamira.

Denominada “Operação Bertholletia”, a ação resultou na prisão preventiva de um madeireiro local, acusado de participar de um esquema de desmatamento ilegal e receptação qualificada de madeira.

As investigações, que contaram com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA), por meio da Assessoria de Inteligência e Segurança Corporativa, apontaram que o homem, junto com seu irmão, liderava uma organização criminosa dedicada à exploração ilegal de madeira.

A suspeita é de que eles operavam uma serraria onde a madeira extraída de forma ilegal era processada e comercializada, utilizando documentos falsificados para legitimar o produto. O acusado é indiciado pelos crimes de receptação qualificada, desmatamento sem autorização do órgão competente, queimadas, associação criminosa, dentre outros crimes.

Este esquema provocou não apenas danos ambientais significativos mas também ameaçou espécies protegidas, incluindo a Castanheira (Bertholletia excelsa), árvore de grande porte e em risco de extinção, que dá nome à operação. A operação policial também resultou na apreensão de uma arma de fogo e diversos documentos que poderão ser cruciais para a continuidade das investigações e processos judiciais subsequentes.

“Com mais essa operação no âmbito da Força-Tarefa Amazônia Segura, a Polícia Civil pretende desestimular eventuais infratores a prosseguirem na prática dos crimes ambientais, sobretudo, o desmatamento ilícito e a receptação de madeira”, explicou o delegado Iuri Castro da Força Tarefa Amazônia Segura

“A prisão do madeireiro e as apreensões realizadas são um passo importante na luta contra o desmatamento ilegal e a preservação da biodiversidade na região Amazônica, destacando o compromisso do Governo do Estado com a proteção ambiental e o combate à criminalidade organizada que ameaça os recursos naturais do Brasil”, avaliou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/04/2024/18:51:35

