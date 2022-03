Bandidos tentam roubar carro-forte no sudeste do Pará – Crédito: Foto:Reprodução/Debate de Carajás

Nesta terça-feira, 29, um carro-forte sofreu uma tentativa de assalto na BR-153, no trecho entre as cidades de São Domingos do Araguaia e São Geraldo do Araguaia, na região sudeste do estado.

De acordo com informações, os bandidos estavam em um veículo branco e estariam tendo apoio de um carro prata, quando atacaram o carro forte.

Ainda segundo informações, houve troca de tiros e os criminosos atearam fogo no carro. Os suspeitos não conseguiram levar os malotes e fugiram do local. (Com informações do Debate de Carajás).

