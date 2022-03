Agrônomo ex-candidato a vereador é morto a tiros em Marabá

Agrônomo é morto a tiros em Marabá – (Foto / Crédito: Reprodução/Redes sociais)

O agrônomo, Magnum Taveira Belizário, foi candidato a vereador na última eleição (não se elegeu) e pretendia ser candidato a deputado Federal com apoio do Senador Zequinha Marinho nesta eleição de 2022, foi executado a tiros na noite desta segunda-feira, 28, na avenida Sol Potente, bairro Cidade Nova, em Marabá, região sudeste do Pará.

O agrônomo Magnum Taveira Belizário, aliado político do senador Zequinha Marinho (PL)- pré-candidato ao governo do Pará -, foi executado a tiros por um pistoleiro durante a noite de ontem, em Marabá. Ele estava em um restaurante da rua Sol Poente, no bairro Cidade Nova, quando um homem armado dele se aproximou.

Vídeos foram compartilhados pelas redes sociais onde mostra o homem morto caído no chão com marcar de tiro na região do abdômen. (Com informações de Debate Carajás)

Segundo informações do Debate Carajás, o pistoleiro se aproximou da vítima e efetuou os disparos de arma de fogo. O criminoso fugiu logo em seguida. A vítima morreu no local antes de receber atendimento médico.

Ainda não se sabe o que teria motivado o crime.

Magnum teria sido candidato a vereador em 2012, mas não conseguiu ser eleito.

De acordo com o Debate Carajás, Magnum iria se candidatar a deputado federal neste ano.

O caso segue investigação pela Polícia.

