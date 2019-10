Barragem de mineradora se rompe e isola comunidade em Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme informações da assessoria de imprensa municipal, o caso foi registrado pela empresa VM Mineração. Dois funcionários teriam dado entrada para atendimento em um hospital municipal. O local da barragem está localizado a 32 quilômetros da cidade e o rompimento acabou isolando a comunidade de Brejal, que teve o fornecimento de energia e serviços de telefonia interrompidos. Ainda segundo a assessoria, equipes da Defesa Civil já estão no local para avaliar os impactos ambientais. Contudo, em razão da falta de comunicação, não há atualização sobre o caso. Ao LIVRE, a Secretaria de Estado Meio Ambiente (Sema) encaminhou uma nota informando que uma equipe, em conjunto com a Agência Nacional da Mineração (ANM), já foi enviada para o município.

Uma barragem de mineração se rompeu na manhã desta terça-feira (1º) no município de Nossa Senhora do Livramento (40 km de Cuiabá).

