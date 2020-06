Batida entre dois carros mata quatro pessoas e deixa duas feridas na BR-163

De acordo com a PRF, duas crianças, uma mulher e um homem não resistiram e morreram no local. Acidente foi próximo a cidade de Mundo Novo (MS).

Duas crianças e duas mulheres morreram após colisão de carro e caminhonete, na BR-163, em Mundo Novo (MS). — Foto: Bruno Brischiliari – TV Sobrinho MS

Um acidente grave deixou quatro pessoas mortas, sendo duas crianças, um homem e uma mulher no final da manhã desta segunda-feira (8), na BR-163, em Mundo Novo, a 462 km de Campo Grande. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi entre um carro de passeio e uma caminhonete.

Conforme a ocorrência, todos os ocupantes do carro de passeio morreram com o impacto. Já os ocupantes da caminhonete tiveram lesões graves e foram socorridos e encaminhados para o hospital.

Ainda de acordo com a PRF, as placas do veículo de passeio eram de Mundo Novo e a da caminhonete, de Nova Prata do Iguaçu (PR).

Conforme o órgão, há uma carreta que também se envolveu no acidente. A PRF ainda está apurando a dinâmica da ocorrência.

Por Fávio Dias, G1 MS — Campo Grande

08/06/2020 16h05

