Filho de ex-prefeito morre após bater carro na traseira de caminhão na BR-070 em MT

Pedro Henrique, 23 anos, morreu após acidente na BR-070 — Foto: Arquivo pessoal

O jovem foi levado para o hospital ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos quando deu entrada na sala de cirurgia.

Pedro Henrique Viana, 23 anos, morreu após um grave acidente na BR-070, em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá, no início da tarde dessa segunda-feira(17). O jovem é filho do ex-prefeito do município, Getúlio Viana.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que o jovem estava bateu na traseira de um caminhão baú. Os dois veículos seguiam no mesmo sentido, em direção a Campo Verde, a 139 km da capital.

Carro ficou destruído após acidente na BR-070. — Foto: Jaqueline Hatamoto/Arquivo Pessoal

A vítima ficou presa às ferragens e foi removida por equipes do Corpo de Bombeiros. O jovem foi levado para o hospital ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos quando deu entrada na sala de cirurgia.

Por Kethlyn Moraes, G1 MT

