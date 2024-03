BBB 24: O que rolou na madrugada desta terça-feira (05/03)? Briga generalizada e DR de aliados

Brothers e sisters armaram uma briga generalizada após a dinâmica do Sincerão. (Reprodução/Globo)

Após o Sincerão desta semana os brothers decidiram fazer uma ‘lavagem de roupa suja’ com muita gritaria.

Após o Sincerão desta semana, os participantes do BBB 24 protagonizaram um verdadeiro fogo no parquinho durante a madrugada desta terça-feira (5). Tretas antigas voltaram à tona, fofocas de votos foram expostas e alianças ficaram abaladas. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Começo da tretaEm conversa com Matteus após o Sincerão, Yasmin critica o jogo de Davi enquanto o brother estava do lado. “Eu achei pesado a situação só que eu não vou no ao vivo chamar atenção do cara. Eu prezo pelo respeito. Eu não vou estar aparecendo aqui por ser uma pessoa idiota”, diz Matteus. Davi tenta argumentar, mas Yasmin interrompe: “Vai deixar o garoto falar ou você vai calar a boca dele?”.

No entanto, o gaúcho se defende a respeito de sua amizade com o baiano. “O Davi é o Davi. Se tiverem alguma coisa para falar, decidam com ele. Eu canso de falar desde o início, desde que comecei a me aproximar dele. Eu falo que não acho legal o que está fazendo, só que não vou estar brigando”, diz Matteus.

“Para mim quem passa a mão na cabeça dele eu vou votar, porque eu acho que a falta de respeito dele vai além de tudo. Quem acha que é o jeitinho dele, quem acha que é ele fazer isso porque não é o no próprio c* a pimenta”, afirma Yasmin. A modelo afirma que, quando o brother mandou ela calar a boca, ninguém tomou atitude. No entanto, Davi diz que ele falou “psiu”. “Não estou falando com você, garoto. Fica na tua, inútil”, diz a modelo.

Fofoca de votoApós o breve bate boca com Matteus, Yasmin foi questionada por Davi. O brother disse que a modelo votou em Bin Laden e a sister fica revoltada. “Para mim, você não serve para nada aqui dentro do jogo”, diz Davi a Yasmin. “Não? Quem é que mandou a própria amiga para o Paredão ontem porque não soube contar voto? Você?”, questiona a modelo.Então, o brother traz uma informação de voto que Alane lhe contou. “Você queria mandar o Bin?”, pergunta ele. “Óbvio que não”, afirma Yasmin. “Parecia que você queria mandar o Bin”, diz o brother. “Oi?! Por que eu vou querer

mandar o Bin?”, questiona a modelo. “Deixa quieto. É melhor você ficar calada”, afirma o baiano. “É melhor eu ficar calada? É melhor você ficar calado”, declara Yasmin.

A modelo se vira para Leidy Elin e pergunta se o que Davi está dizendo tem a ver com o desentendimento que a trancista teve mais cedo com Alane e Beatriz, quando tirou satisfação com as sisters por terem contado seu voto a Davi. “Não estou entendendo o que tenho a ver com Bin, se não votei nele”, diz Yasmin. Alane tenta explicar, dizendo que a modelo quis votar na pessoa que teria mais votos para fugir do Paredão. “Não, eu queria te mandar para o Paredão. Eu não votei no Bin!”, responde.

Chuva de xingamentos

Leidy Elin também entrou na discussão entre Yasmin e Davi. As sisters começam a xingar o baiano que dá o troco. “Eu queria botar o Bin Laden? Eu queria defender as minhas amigas. Não queria que a Yasmin e nem Alane fosse”, diz Leidy Elin. “Cuidado, você está pisando em ovo de cobra”, afirma Davi. “Igual você. Você votou na Fernanda para defender todo mundo. Você é otário, moleque”, grita a trancista.

“Você é cobra. Você é cobra e ela é inútil”, diz Davi, ao trazer Yasmin novamente para a troca de farpas. A modelo se revolta. “Inútil é o teu c*”, retruca ela. “Olha o respeito”, pede o brother. “Respeito? Cala a sua boca!”, grita Yasmin.

Gritaria entre os brothers

Enquanto Leidy Elin chega perto de Davi, aos berros, o brother pergunta se ela vai beijá-lo, devido à proximidade da sister, no calor da briga. Com a atitude dele, Yasmin grita para o baiano: “Nojento! Você é nojento!”.

Giovanna vê a atitude do baiano e também entra na gritaria. “Você tá achando isso bonito?”, grita a sister. “Eu estou me defendendo”, explica o brother. “É ridículo isso! É ridículo você como homem chamando alguém pra beijar, dando beijinho”, dispara ela. “Vai lá no Confessionário falar, lá tem câmera”, devolve Davi. “Vai você! Você que é viciado em falar no Confessionário! Vai lá falar. ‘Tô me sentindo agredido'”, alfineta ela, insinuando sobre a recente expulsão de Wanessa.

Fim de alianças

Leidy Elin diz ter ficado revoltada por Beatriz e Alane terem feito a fofoca de voto para Davi, que é seu rival. Então, a sister declarou fim da parceria com as amigas do Quarto Fada. “A aliança da gente acabou, papo reto. Do fundo do meu coração, acabou!”, diz Leidy Elin.”Não pensei nisso na hora. Eu estava desesperada e com medo de ir ao Paredão”, justifica a paraense. “Sei que ele é seu aliado, mas pega uma informação e diz ‘eu estou sabendo'”, falou Leidy Elin. “Mas tu é minha aliada também”, afirmou Alane.As DRs entre os aliados não parou por aí. Matteus pediu para Davi se afastar de Leidy e Yasmin, mas o baiano se recusou. “Sai de perto, não fica provocando”, diz o gaúcho, mas Davi retruca dizendo não estar fazendo nada. “A guria tá quieta, senta pra lá”, insiste Matteus. “Calma, fala baixo”, responde o baiano.

“É que eu já estou levando porque eu te defendo, porque passo a mão na tua cabecinha”, reclama o gaúcho. Nesse momento Davi pede calma e se aproxima do brother, que se afasta: “Me deixa. Eu não tô bem”, afirma. Mais tarde, Matteus e Alane conversaram sobre o brother explanar a informação do voto. “Davi errou bastante aí. Eu falei para não fazer isso para não prejudicar. Foi falado 50 vezes”, disse o gaúcho. “Ele prometeu que não ia falar. Me deu beijo e prometeu”, afirma Alane. “Nós pedimos: ‘Davi, não fala. Não fala que você vai prejudicar as gurias’. E na primeira oportunidade largou essa pedrada nos peitos”, declara Matteus.

Fernanda x Bin Laden

No Quarto Gnomo, outra aliança começou a ficar abalada. Fernanda e Bin Laden, que recém se entenderam e reataram a amizade dentro da casa, reviveram antigas desavenças. A confeiteira acusou o funkeiro de levar sua história para o outro lado da casa. Bin Laden se defendeu, dizendo que Fernanda o atacou no Jogo da Discórdia.

“A pergunta foi clara: ‘quem é o fofoqueiro?’ A pessoa que pegou uma história minha sem minha autorização e levou para o outro lado”, explicou Fernanda. “Mas você mesmo falou que ela fez a fofoca para a casa toda”, diz o cantor. “Bin, você não tem direito nenhum sobre a minha história. Você não pode narrar a minha história”, retruca a sister. Os dois seguiram se desentendendo, sem chegar a um acordo.

Aqui o momento em que o Davi pergunta se a Leidy quer beijar ele, e faz biquinho pra provocar ela! #BBB24 #ForaDavi pic.twitter.com/hywVSh1Xdv — GADO (@gadocomenta) March 5, 2024

Matteus se descontrola e pede pra ficar sozinho #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/6MJDSN4EoY — Big Brother Brasil (@bbb) March 5, 2024

EITAAAA! 🔥 Fernanda e MC Bin Laden discutem no Quarto Gnomo. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/t6E6Dk0oLD — Big Brother Brasil (@bbb) March 5, 2024

